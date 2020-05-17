AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

في رسالة جديدة.. أياما معدودات توضح أسرار العفو في دعاء ليلة القدر

الأحد 17/مايو/2020 - 04:30 م
حملة أياما معدودات
حملة أياما معدودات
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن قلوب الكثيرين منا متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتتمنى منه أن يغفر لها ويرزقها خلال شهر رمضان المبارك، أكبر قدر من الخيرات والبركات، خاصة أن فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.


وكشف الهواري، خلال الرسالة التاسعة عشر من حملة «أياما معدودات»، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، عن أفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».


وأوضح أن هناك أسرارا وراء كلمة «العفو» في هذا الدعاء، فهي اسم من أسماء الله الحسنى، وحين يدعو بها الإنسان فإنه يتوسل إلى ربه أن يغفر له ذنوبه، ويتجاوز عن سيئاته، كما أن الله تعالى حين يتقبل هذا الدعاء فإنه يمحي ذنوب عبده من صحيفته، ويجعل الملائكة التي شهدت على تلك الذنوب تنساها، مؤكدا أن الله تعالى كما يعفو عن عباده فإنه يأمرهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويعفوا هم أيضا عن غيرهم.


يذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور، خاصة في شهر رمضان المبارك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أياما معدودات» حملة أزهرية جديدة في رمضان

مدير مركز الأزهر للفتوى: رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة.. فيديو

ما الحكمة من الصيام .. ولماذا نصوم شهر رمضان؟ الأزهر يجيب

من يجوز لهم الفطر في رمضان؟ حملة أياما معدودات بالأزهر ترد.. فيديو

حملة "أيامًا معدودات" بالأزهر: رمضان شهر الارتقاء الإيماني

في رسالة جديدة.."أياما معدودات" توضح كيفية القضاء على ظاهرة السب واللعن

ترشيحاتنا

صلاة من غير مصلين.. وزير الأوقاف يعلن خطة فتح المساجد في العيد

للحامل ومرضى القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق؟

لازم حظر في العيد.. أستاذ علم الأوبئة يكشف كارثة يرتكبها المصريون مع الكمامة

رئيس الوزراء: امتحانات الثانوية العامة ٢١ يونيو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

رامي دياب بعد مشاركته في الاختيار: شعرت برهبة من أمير كرارة

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة