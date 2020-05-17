في رسالة جديدة.. أياما معدودات توضح أسرار العفو في دعاء ليلة القدر

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن قلوب الكثيرين منا متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتتمنى منه أن يغفر لها ويرزقها خلال شهر رمضان المبارك، أكبر قدر من الخيرات والبركات، خاصة أن فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.









وكشف الهواري، خلال الرسالة التاسعة عشر من حملة «أياما معدودات»، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، عن أفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».









وأوضح أن هناك أسرارا وراء كلمة «العفو» في هذا الدعاء، فهي اسم من أسماء الله الحسنى، وحين يدعو بها الإنسان فإنه يتوسل إلى ربه أن يغفر له ذنوبه، ويتجاوز عن سيئاته، كما أن الله تعالى حين يتقبل هذا الدعاء فإنه يمحي ذنوب عبده من صحيفته، ويجعل الملائكة التي شهدت على تلك الذنوب تنساها، مؤكدا أن الله تعالى كما يعفو عن عباده فإنه يأمرهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويعفوا هم أيضا عن غيرهم.







