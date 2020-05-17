أخبار التعليم.. 18 قرارا بخصوص امتحانات الثانوية العامة.. وتأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو

نشر "صدى البلد" اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
18 قرارا من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020.. تفاصيل
قرارات بتكليف أمناء كليات جدد بجامعة بنها
جامعة الأقصر توضح إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني
التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا لمن قرر تأجيلها للعام القادم
تفاصيل تأجيل امتحانات الثانوية العامة ومواعيد دخول اللجان.. ومصير التشعيب
آخر يوم في الامتحانات .. عمليات التعليم : لم نتلق شكاوى من طلاب 2 ثانوي اليوم والسيستم تمام
جامعة مصر: 1 يونيو موعد تسليم أبحاث طلاب طب الأسنان
متحف وحفريات واكتشافات.. تعرف على تاريخ كلية آثار القاهرة
بتكلفة 35 مليون جنيه.. الانتهاء من تطوير مستشفى الباطنة بقصر العيني قريبا
دورة تدريبية عن فن الإلقاء الإذاعي بإعلام القاهرة
تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو