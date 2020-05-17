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تعليم

أخبار التعليم.. 18 قرارا بخصوص امتحانات الثانوية العامة.. وتأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو

الأحد 17/مايو/2020 - 04:29 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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قسم التعليم
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