شاهد عيان الحلقة 23 : أبو حماد ينتقم من أعدائه عن طريق عمر

وشهدت احداث الحلقة بداية انتقام وهيب العزازي وابو حماد من اعدائهم باستخدام عمر "حسن الرداد " واقناعه بانهما يساعدانه في الانتقام لابنه وزوجته بعد قتلهما ويطلبان منه الانتقام من شخص يدعى عادل الويلي ويراقبه عمر ويصل الى انه يتردد على شقة لمقابلة سيدات

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ويقابل عمر "حسن الرداد" ابو حماد ووهيب العزازي ويعرض عليهما ما توصل له خلال أسبوع من مراقبة عادل الويلي كما يعرض عليهما صور السيدات اللاتي يقابلهم عادل ليكتشف وهيب ان زوجته من بينهم وانها تخونه معه ويقوم عادل بخطف أحد رجال وهيب



