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فن

شاهد عيان الحلقة 23 : أبو حماد ينتقم من أعدائه عن طريق عمر

الأحد 17/مايو/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 22 من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت احداث الحلقة بداية انتقام وهيب العزازي وابو حماد من اعدائهم باستخدام عمر "حسن الرداد " واقناعه بانهما يساعدانه في الانتقام لابنه وزوجته بعد قتلهما ويطلبان منه الانتقام من شخص يدعى عادل الويلي ويراقبه عمر ويصل الى انه يتردد على شقة لمقابلة سيدات
 

ويقابل عمر "حسن الرداد" ابو حماد ووهيب العزازي ويعرض عليهما ما توصل له خلال أسبوع من مراقبة عادل الويلي كما يعرض عليهما صور السيدات اللاتي يقابلهم عادل ليكتشف وهيب ان زوجته من بينهم وانها تخونه معه ويقوم عادل بخطف أحد رجال وهيب

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

المسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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