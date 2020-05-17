مستشار بأكاديمية ناصر: اصطفاف عناصر المظلات يعكس قدرتها على تلقي المهام القتالية .. فيديو

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصطلح اصطفاف عناصر المظلات يعد من الأنشطة المهمة للغاية خاصة فى ظل إطلاقه على مستوى القوات المظلات بالكامل فهو أمر يدعو للفخر والإطمئنان .





وأوضح هشام الحلبى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر قناة مصر الأولى، أن هناك تطوير كبير فى القوات المسلحة ومن ضمنه قوات المظلات ومنه نظام المحاكاة وغيره من الأنظمة القتالية العملاقة.





ولفت إلى أن مشهد اصطفاف عناصر المظلات فيه نقاط ردع لأي شخص تسول له نفسه أن يوجه عدائيات لمصر، موضحا أن قوات المظلات تعمل على توفير وصول المقاتل إلى مستوى محترف في القتال خلال مدة زمنية قصيرة.





وأكد أن اصطفاف عناصر المظلات يعكس مدى قدرة هذه القوات على تلقى أى مهام سواء مهام قتالية ، تدريبية سواء بالإشترا ك مع القوات المسلحة ، أو مع الدول الصديقة أو الشقيقة.





يذكر ان الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد إجراءات اصطفاف عناصر قوات المظلات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستوى الاستعداد والتدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.