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بين الناس

عدوى كورونا بـ 10 جنيهات.. المقطم خارج نطاق الحظر.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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منار نور _عز حسين _ ابانوب نبيل

تحولت منطقة كورنيش المقطم إلى قنبلة موقوتة لتفشي فيروس كورونا؛ كل يوم تتحول المنطقة الى ساحة لتناول إفطار المغرب ويتجمع عشرات المواطنين مفترشين الأرض ضاربين بقرارات الحكومة ووزارة الصحة عرض الحائط .


على بعد خطوات قليلة من مبنى حى المقطم استغل عدد من الشباب منطقة الكورنيش وتحويلها الى "مقاهي" متنقلة مقابل دفع  10 جنيهات قيمة الجلوس وبعدها تبدأ الحفلة بتقديم المشروبات والشيشة.


رصدت عدسة صدى البلد التجمعات التى تبدأ يوميا في الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 9 مساء ونعرض الظاهرة أمام محافظ القاهرة والجهات المسئولة لتطبيق قرارات مجلس الوزاء بحظر التجمعات لعدم تفشي فيروس كورونا وحفاظا على صحة المواطنين.


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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم ، مؤتمرا صحفيا بخصوص التدابير الاحترازية الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.


وجاء في المؤتمر الصحفي إعلان  أنه سيتم استمرار فرض حظر تجوال خلال الأسبوع العيد ويبدأ من الساعة 5 مساء للحد من انتشار فيروس كورونا.

عدوى كورونا بـ 10 جنيهات.. المقطم خارج نطاق الحظر.. فيديو
عدوى كورونا بـ 10 جنيهات.. المقطم خارج نطاق الحظر.. فيديو
عدوى كورونا بـ 10 جنيهات.. المقطم خارج نطاق الحظر.. فيديو
عدوى كورونا بـ 10 جنيهات.. المقطم خارج نطاق الحظر.. فيديو
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