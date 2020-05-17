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أخبار العالم

حلف الناتو يرحب باتفاق السلام في أفغانستان

الأحد 17/مايو/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، مشددًا على ضرورة إحلال السلام هناك.
 

وأعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق مع عبد الله عبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، لإنهاء الجمود السياسي الذي استمر لأشهر طويلة. 


كانت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان، أعلنت في فبراير الماضي، فوز أشرف غني بولاية جديدة لكن خصمه عبدالله عبدالله رفض تلك النتائج.


وطعن عبد الله في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.
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