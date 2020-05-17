حلف الناتو يرحب باتفاق السلام في أفغانستان

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان، مشددًا على ضرورة إحلال السلام هناك.





وأعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق مع عبد الله عبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، لإنهاء الجمود السياسي الذي استمر لأشهر طويلة.









كانت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان، أعلنت في فبراير الماضي، فوز أشرف غني بولاية جديدة لكن خصمه عبدالله عبدالله رفض تلك النتائج.







