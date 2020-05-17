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رياضة

اللجنة الأوليمبية : تصريحات مدبولي بارقة أمل جديدة لعودة الحياة الرياضية

الأحد 17/مايو/2020 - 05:13 م
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية
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عمرو الحلوانى


أكد الدكتور عبدالعزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة .

وقال غنيم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " :" تصريحات رئيس الوزراء اليوم أعطت بارقة أمل لكل الرياضيين بعد أن أعلن عن دراسة عودة الأنشطة الرياضية من جديد خلال منتصف يونيو المقبل " .

وأضاف : " نعمل خلال الفترة الحالية من أجل وضع خطة تناسب مصر من أجل عودة النشاط الرياضي ونقوم بالإطلاع على كل الخطط والتجارب في جميع دول العالم من أجل الإستفادة منها لمواجهة أزمة التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا.

وتابع : "  خاطبنا جميع الاتحادات من أجل وضع خطة لمدة 12 شهر يكون فيها خطة عودة النشاط الرياضي وأيضا خطة تجهيز اللاعبين المؤهلين لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي تم تأجيلها للعام القادم" .

وأكمل : " وضعنا خطة من أجل المنتخبات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية وأيضا المنتخبات التي تمتلك فرص في التأهل في حالة عودة النشاط الرياضي ، وخطة عودة النشاط الرياضي الكاملة نعمل عليها خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وضع الخطة التي تناسب مصر خاصة أن هناك بعض الدول وضعت خطط ولكن على أرض الواقع كانت هناك تغييرات وظروف طارئه في ظل أزمة فيروس كورونا" .

 

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