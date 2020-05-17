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فن

انتهاء تصوير مسلسل لما كنا صغيرين

الأحد 17/مايو/2020 - 05:05 م
مسلسل لما كنا صغيرين
مسلسل لما كنا صغيرين
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أحمد إبراهيم
أعلن المنتج احمد عبد العاطى انتهاء تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين" اليوم والذى يعرض على قناة cbc. 

اثار  العمل حالة من الجدل الواسع عند عرضه بسبب افيشه الذى تصدرته الفنانة ريهام حجاج وهو الامر الذى تسبب فى غضب من جانب خالد النبوى الذى اصدر بيانا يعرب فيه عن غضبه. 

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حقق المسلسل نجاحا كبيرا حيث خطف الانظار اليه خاصة ان العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم وتاليف ايمن سلامة واخراج محمد على.  

وكانت شهدت احداث الحلقة تقديم صافي للنيابة صور تجمعها بنهى وياسين يتقدم بطلب خبير للكشف عليها ورفع البصمات من شقة نهى ومطابقتها مع بصمات ‏صافي.

ويعترف يحيى لدنيا أن سليم هو قاتل نهى وان المرة القادمة ستكون هي الضحية، ودنيا تواجه سليم بانها تعلم أدلة جديدة وتتهمه بقتل وائل وتخبر ياسين انه اعترف لها بتبجح انه هو بالفعل من قتله.
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