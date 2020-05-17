انتهاء تصوير مسلسل لما كنا صغيرين

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وكانت شهدت احداث الحلقة تقديم صافي للنيابة صور تجمعها بنهى وياسين يتقدم بطلب خبير للكشف عليها ورفع البصمات من شقة نهى ومطابقتها مع بصمات ‏صافي.