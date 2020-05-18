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أخبار البلد

«أورنچ مصر» تساند آلاف الأسر بالمواد الغذائية والمطهرات بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أطلقت "أورنچ مصر"، مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آلاف الأسر في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في إطار مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها ضمن مسئوليتها المجتمعية وجهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأسر في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر؛ بسبب فيروس كورونا وتداعيات الوباء على نشاط الأعمال، وضرره الخاص على العمالة غير المنتظمة. 


وقررت "أورنچ مصر" تخصيص جزء من الدعم لهذه الفئة المتضررة كي تواصل بذلك الجهود التي بدأتها قبيل شهر رمضان لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا بكل ما يلزم لعبور الأزمة.


ولأن مواد التنظيف والتعقيم أصبحت ضرورية للغاية في هذه الظروف، خاصة أنها أصبحت تشكل درع الحماية الأول من نقل العدوى، حرصت "أورنچ مصر" على توزيع مواد تعقيم ومطهرات على آلاف الأسر خلال نفس الحملة بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية حتى يتسنى لتلك الأسر اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تحميها من الفيروس وتساعدهم على مواصلة الحياة والسعي.


ومن المقرر أن تتم عملية التوزيع على عدة مراحل في ١٧ محافظة بمصر على أن تكون مدن أسوان والأقصر وحلايب وقنا وبني سويف ضمن المرحلة الأولى.


وتعمل الشركة على التنويع في مبادراتها وحملاتها في إطار المسؤولية المجتمعية لضمان دعم فئات المجتمع الأكثر احتياجا من خلال تقديم الدعم المادي والعيني والاقتصادي والاجتماعي والصحي، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات الخيرية ذات التاريخ الطويل في العمل التطوعي، بالإضافة إلى الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.


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