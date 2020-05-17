أروي جودة ضيفة برنامج "رامز مجنون رسمي"

مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

تظهر الفنانة أروي جودة كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة"

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ويشهد برنامج " رامز جلال " في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.





يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.