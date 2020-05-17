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فن

أروي جودة ضيفة برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأحد 17/مايو/2020 - 05:13 م
رامز جلال
رامز جلال
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محمد نبيـل
تظهر الفنانة أروي جودة كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسميوالذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

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ويشهد برنامج  "رامز جلال" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.


 

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.


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