الفيلم الإماراتي مسك ينافس على جوائز أفلام آسيا والمحيط الهادئ

ينافس الفيلم الإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي، على جوائز الدورة الـ 14 من جوائز أفلام آسيا والمحيط الهادئ، ويقام حفل توزيع الجوائز في نوفمبر المقبل، وتعد أحد أهم الجوائز السينمائية والأهم في المنطقة، وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي.





جوائز أفلام آسيا والمحيط الهادئ تأسست في عام 2007 في مدينة بريسبان في أستراليا، ويشارك فيها أفلام من 70 دولة في المنطقة، وتحتفي بصناعة الأفلام التي تعكس أصولها الثقافية وتنوع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتم اختيار مجموعة من أفضل الأفلام الروائية الطويلة والرسوم المتحركة والوثائقية.





وشارك مسك مؤخرًا في مهرجان ON.DXB للأفلام وألعاب الفيديو والموسيقى، مهرجان كاغران السينمائي المتنقل بمدينة مومباي، مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبو ظبي.





وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب. كما شهد انطلاقته التجارية في 3 دول عربية في أغسطس الماضي، وطُرح في 28 دار عرض في موطنه الإمارات، وفي دارين عرض في كلٍ من الكويت والبحرين.



