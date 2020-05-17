طرق إخراج زكاة المال.. داعية إسلامي يجيب

كشف الشيخ الشحات العزازي أحد علماء الأزهر الشريف، طرق إخراج زكاة المال.





وقال العزازي خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "زكاة المال أو بالأحرى تتبع ما ينقص الفقير والعمل على دعمه".





وتابع:" الغرض من الزكاة نفع الفقير وليس الغني، مردفا:" المال فى هذا الزمان اولي للفقير من الزكاة بشكل آخر".





وأردف:" موضوع زكاة المال امر قياسى فلا يجب ان نجبر الرجل الذي لا يملك حبوب ان يزكي حبوب بل يزكى ماهو مناسب له سواء كان مال او حبوب".





وفي سياق آخر:" لم يحظى بشرف صحبة الله سوي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم".





وأتم:"النبي كان خلقه القرآن وكما ورد عنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق".