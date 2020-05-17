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الثانية خلال رمضان.. مطروح تستقبل مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر

الأحد 17/مايو/2020 - 06:08 م
مساعدات تحيا مصر
مساعدات تحيا مصر
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أسامة علي

استقبلت محافظة مطروح اليوم القافلة الثالثة لصندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية، والثانية خلال شهر رمضان المبارك.


قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فى تصريحات تلفزيونية له عبر فضائية "تن"، إن المحافظة استقبلت اليوم 6000 كرتونة مواد غذائية من صندوق تحيا مصر لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا.


وكشف محافظ مطروح، أن صندوق تحيا مصر أرسل أيضا بوابة للتعقيم سيتم وضعها بمستشفى حميات مطروح.


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ووصلت اليوم القافلة الثالثة لصندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر لتحقيق التكافل الاجتماعي وتقديم الرعاية والدعم للفئات الاكثر احتياجا، المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة".

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