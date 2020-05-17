إعلان الأهلي بطلا صعب.. حمادة صدقي يقترح عودة نظام المجموعتين للدوري المصري

أكد حمادة صدقي المدير الفني لـ فريق سموحة أنه من الصعب الغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم وإعلان الاهلي بطلا للبطولة لأنه مازال هناك الدور الثاني ومن الممكن ان يتوج صاحب المركز الثاني بها.
وأضاف حمادة صدقي في تصريحات عبر أثير " الشباب والرياضة " أن هناك مقترحا بشأن البطولة حال الغائها وهو لعب البطولة الموسم المقبل على مجموعتين وعودة الامور لطبيعتها بدءا من الموسم التالي.
اقرأ ايضا | الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة
وتابع حمادة ضدقي ان جميع الفرق ستحتاج لـ فترة اعداد طويلة حال عاد الدوري المصري نظرا لفترة التوقف الطويلة.
وأكمل انه عقد العديد من الاجتماعات مع فرج عامر رئيس النادي لوضع آلية خاصة للفريق حال استئناف بطولة الدوري المصري.