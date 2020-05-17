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رياضة

دوريات كورونا.. الإسباني ينتظر شارة البدء.. والإيطالي في قبضة الحكومة

الأحد 17/مايو/2020 - 06:11 م
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
بدأ النشاط الكروي في أوروبا يعود تدريجبا، بعد استئناف مسابقة الدوري الألماني، أمس السبت، بعد غياب نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد الدوري الألماني، هو أول دوري أوروبا كبير يستأنف، منذ ظهور أزمة كورونا التي ضربت الكرة الأوروبية في شهر مارس الماضي:

ويستعرض " صدى البلد" أخر التطورات بشأن عودة كلا من الدوري الإسباني والإيطالي:

الدوري الإسباني:

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، قرار رابطة الليجا بعودة الدوري الإسباني مجددا، بعدما سمحت مؤخرا للفرق بخوض التدريبات بصورة فردية.

كانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت خلال الأسابيع الماضي، أن إلغاء الدوري الإسباني أمر مستبعد، وأن عودة المسابقة أمر لا بد منه، تفاديا لخسائر مالية ضخمة.

وأكدت معظم التقارير الإسبانية، أن مسابقة الدوري الإسباني ستعود في شهر يونيو المقبل، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

- الدوري الإيطالي:
رغم  موافقة الحكومة الإيطالية، أمس، السبت، على خوض الفرق لتدريباتها الجماعية، بداية من غدا الأثنين، إلا أن موافقة السلطات الإيطالية على عودة الكالتشيو خلال الأيام الماضية، يبدو أمر صعبا.

وتعد إيطاليا ضمن قائمة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، وقرار عودة الدوري خلال الأيام المقبلة، قد يتسبب في كارثة، حال عدم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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