أسيوط تستقبل 82 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة الرئيس السيسي

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شكره وامتنانه إلى كل من ساهم فى وصول قافلة صندوق "تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "نتشارك هنعدى الأزمة".

وقال عصام سعد، محافظ أسيوط، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "تن"، أن محافظة أسيوط استقبلت 82 ألف كرتونة مواد غذائية، إضافةً إلى ملابس ولحوم من صندوق "تحيا مصر"؛ لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا.





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وكشف محافظ أسيوط، عن أنه سيتم بدايةً من اليوم توزيع المساعدات الغذائية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة طبقا لبيانات برنامج تكافل وكرامة، التابع لوزارة التضامن.



