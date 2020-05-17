تعادل سلبي وهدف ملغى في أول 20 دقيقة من مباراة بايرن ميونخ ويونين برلين بـ الدوري الألماني

انتهت أول 20 دقيقة بين بايرن ميونخ و يونيون برلين بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهه التي تجميع بينهما بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.
وبدأ اللقاء بإستحواز كامل من بايرن ميونخ على مستوى خط الوسط دون وجود خطورة على مرمى الفريق الأخر.
وجاء أول تهديد في اللقاء بعد هجمة سريعة للبايرن من الجهة اليمنى تصل الى بافارد المتقدم ليرسل عرضية يبعدها دفاع ينيون بيرلين.
وأشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه اللاعب كريستوفر لينز مدافع ينيون بيرلين في الدقيقة الثانية عشر من زمن الشوط الأول.
ثم هدد البايرن مرى يونين برلين مرة أخرى بعد انطلاقة من ديفيز من الجهة اليسرى يمرر الى جنابري على حدود منطقة الجزاء الذي يسدد مباشرة كرة تصطدم بالدفاع وتخرج رمية تماس.
وأحرز مولر مهاجم الفريق البفاري هدفا في الدقيقة السابعة عشر لكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل بعدما تأكد من الفار.