خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر

فيروس مستجد تتعامل معه البشرية لأول مرة، هو كورونا الذي أحدث تغييرا جذريا فى طرق الحياة والتعايش، فلم تتعرض البشرية كلها من قبل للحظر والحجر المنزلي والبقاء بالبيت لمدد كبيرة جدا ولكن بالتأكيد هناك كثيرون استطاعوا التأقلم مع فيروس كورونا المستجد.





التعايش مع فيروس كورونا...في البداية كان صعبا جدا .. هكذا بدأت سوسن عبدالحميد الاعلامية السودانية حديثها مع صدى البلد عن التعايش مع فيروس كورونا المستجد وقالت إن فكرة التعود كانت صعبة على الضوابط والقيود التى تم وضعها من خلال برنامج وزارة الصحة، والتعود على طريقة العمل من داخل المنزل، خصوصا وأن طبيعة العمل الاعلامي تتطلب الحركة وعدم الخضوع للقيود، ولكن شيئا فشيئا بدأت في التأقلم مع الوضع الجديد وإن كان على مضض.





من مدينة اركويت واحدة من مدن الخرطوم قالت عبد الحميد فى حديث خاص لصدى البلد إنه بالنسبة للاوضاع داخل السودان تجاوزت الحالات المؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد الألفي حالة، مشيرة إلى أن منطقتنا السكنية مدينة اركويت تعكس حالة الهدوء والالتزام بالحظر في احياء الخرطوم.





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وبشأن التعامل مع فيروس كورونا أكدت الإعلامية السودانية أن الغالبية العظمى من المواطنين استجابت للتعليمات والارشادات الصحية بارتداء الكمامات والتباعد في الاماكن العامة والالتزام بالصلاة داخل المنازل.





وأشارت إلى الالتزام بإفطار رمضان داخل المنازل مؤكدة انه امر لم يعتده السودانيون فعادة تتم عملية إفطار جماعي في الشوارع والميادين.





وكانت قد سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث وصلت اعداد الإصابة 81,307 حالة إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 2,704 حالة وفاة وتعافى 31,078 حالة من فيروس كورونا المستجد ، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.