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أخبار العالم

المغرب يسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، في بيان عاجل لها منذ قليل، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأهابت وزارة الصحة في بيانها على موقعها الإلكتروني الرسمي، بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

ويحاول المغرب  احتواء الآثار السلبية للفيروس على قطاع السياحة والسفر، حيث صادق البرلمان مؤخرًا على مشروع قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي.
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