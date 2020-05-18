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طارق جلال: مصر لم تدعم المشروعات الصغيرة إلا في آخر 3 سنوات.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:04 ص
طارق جلال
طارق جلال
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إبراهيم القادري
قال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الائتمانية لبنك التنمية والصناعة ، إن مرحلة الإعداد والتجهيز التي قام بها البنك المركزى قبل بداية إطلاق  المبادرات ساعدتنا علي فهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف طارق جلال خلال حواره في برنامج "بنوك واستثمار" المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن من ضمن هذه الإجراءات إجراء التعريفة الموحدة الخاصة بـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأوضح طارق جلال ، أن مصر لم يحدث بها دعم إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا خلال الـ3 سنوات الماضية وهذا الدعم أخرج هذه المشروعات من عنق الزجاجة وهي بعد ذلك قامت بمساعدة الدولة  .

وتابع : أن المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها بنسبة 5% انتقلت إلى مشروعات متوسطة بناء علي المجهود الذى قامت به .

واستكمل : أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي أكثر من 25 % من إجمالي محفظة الائتمان كما ان حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل الي 4 مليارات جنيه .
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