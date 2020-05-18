طارق جلال: مصر لم تدعم المشروعات الصغيرة إلا في آخر 3 سنوات.. فيديو

قال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الائتمانية لبنك التنمية والصناعة ، إن مرحلة الإعداد والتجهيز التي قام بها البنك المركزى قبل بداية إطلاق المبادرات ساعدتنا علي فهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .





وأضاف طارق جلال خلال حواره في برنامج "بنوك واستثمار" المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن من ضمن هذه الإجراءات إجراء التعريفة الموحدة الخاصة بـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .





وأوضح طارق جلال ، أن مصر لم يحدث بها دعم إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا خلال الـ3 سنوات الماضية وهذا الدعم أخرج هذه المشروعات من عنق الزجاجة وهي بعد ذلك قامت بمساعدة الدولة .





وتابع : أن المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها بنسبة 5% انتقلت إلى مشروعات متوسطة بناء علي المجهود الذى قامت به .





واستكمل : أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي أكثر من 25 % من إجمالي محفظة الائتمان كما ان حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل الي 4 مليارات جنيه .