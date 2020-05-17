داليا حمود تكشف تفاصيل فيلمها الجديد هجوم ناري

أوشكت الفنانة داليا حمود علي الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد والذى يحمل أسم مبدئي "اختراق امني" مع المخرج حسام البنا ، حيث أنتهت من تصوير ما يقرب من ٥٠% من الفيلم.





أوضحت في تصريحات صحفية أن الفيلم يدور في إطار الاكشن ، يعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب الصاعد ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة الفنانة داليا حمود.





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وتعقد الفنانة داليا حمود جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمها الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير.





ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى القادم بعد الانتهاء من أزمة كورونا وسيتم عرض الفيلم في مصر و دول الخليج .



