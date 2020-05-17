قصة حرق الموتى .. فيلم وثائقي للمخرج عادل هلال

قصة حرق الموتى .. هو اسم الفيلم الوثائقي الذي صوره المخرج عادل هلال في رحلته لاكتشاف الهند بلد العجائب.





و قد حاز الفيلم على اعجاب الكثيرين لتميزه بطريقة سرد فريدة وهو فيلم قصيرة أقل من ٥ دقائق مما سهل وصول الاحداث في امتاع بصري و سمعي بين سرد الراوي وقال" عادل هلال"

يحكى الفيلم وهو من ضمن مجموعة أفلام قصيرة يتم تصويرها في الهند ومن أهمها، قصة حرق الموتى.





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وتشارك الافلام في مهرجانات عديدة قريبًا من الافلام فيلم نيودلهي ، وشوش الهند، مهرجان شيفا، لحظات حقيقية، جانجا آرتي، و عادل هلال هو مخرج مصري مهتم بالمدن وإخراج الإعلانات .



