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فن

قصة حرق الموتى .. فيلم وثائقي للمخرج عادل هلال

الأحد 17/مايو/2020 - 07:36 م
الفيلم الوثائقي قصة
الفيلم الوثائقي قصة حرق الموتى
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آيه عاطف
قصة حرق الموتى .. هو اسم الفيلم الوثائقي الذي صوره المخرج عادل هلال في رحلته لاكتشاف الهند بلد العجائب.

و قد حاز الفيلم على اعجاب الكثيرين لتميزه بطريقة سرد فريدة وهو فيلم قصيرة أقل من ٥ دقائق مما سهل وصول الاحداث في امتاع بصري و سمعي بين سرد الراوي وقال" عادل هلال"
 
يحكى الفيلم وهو من ضمن مجموعة أفلام قصيرة يتم تصويرها في الهند ومن أهمها، قصة حرق الموتى.

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وتشارك الافلام في مهرجانات عديدة قريبًا من الافلام فيلم نيودلهي ، وشوش الهند، مهرجان شيفا، لحظات حقيقية، جانجا آرتي، وعادل هلال هو مخرج مصري مهتم بالمدن وإخراج الإعلانات.

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