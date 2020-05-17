الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي

ظهر الممثل خالد أبو النجا مؤخرًا في فيلم سينمائي من إنتاج أسترالي بعنوانMiss Fisher & Crypt of Tears أو الآنسة فيشر وسرداب الدموع.





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الفيلم من نوع المغامرات والغموض إنتاج 2020، وإخراج توني تيلس، وبطولة إسي ديفيز، في دور فريني فيشر، وهو يستند إلى مسلسل Miss Fisher's Murder Mysteries التليفزيوني وسلسلة روايات Phryne Fisher.

وجسد خالد أبو النجا – الذي هرب من مصر منذ سنوات – شخصية الشيخ خليل عباس فلسطيني الجنسية الذي يؤيد الاحتلال الإنجليزي لفلسطين إبان الحرب العالمية الأولى، بل وقف بجواره وسانده حتى أنه باع لهم خطة السكك الحديدية بالقدس رغم أن ابنة شقيقه تعرضت للسجن على يد الإنجليز حتي تم تحريرها علي يد ميس فيشر الأسترالية الجنسية.





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وعرض فيلم الآنسة فيشر وسرداب الدموع، في عرض أول عالمي بمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في 4 يناير 2020.





وجاء ذلك بعدما ظهر الممثل عمرو واكد في فيلم أجنبي مع نجمة الأفلام الإباحية مايا خليفة.