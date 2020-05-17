AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي

الأحد 17/مايو/2020 - 07:38 م
صدى البلد
Advertisements
صدي البلد

ظهر الممثل خالد أبو النجا مؤخرًا في فيلم سينمائي من إنتاج أسترالي بعنوانMiss Fisher & Crypt of Tears أو الآنسة فيشر وسرداب الدموع.


اقرأ أيضا:

بلاغ يتهم الهارب عمرو واكد بالتحريض ضد مصر والاستقواء بالخارج

فيديوجراف.. لماذا ظهر عمرو واكد والممثلة الإباحية مايا خليفة؟


الفيلم من نوع المغامرات والغموض إنتاج 2020، وإخراج توني تيلس، وبطولة إسي ديفيز، في دور فريني فيشر، وهو يستند إلى مسلسل Miss Fisher's Murder Mysteries التليفزيوني وسلسلة روايات  Phryne Fisher.

 

وجسد خالد أبو النجا – الذي هرب من مصر منذ سنوات – شخصية الشيخ خليل عباس فلسطيني الجنسية الذي يؤيد الاحتلال الإنجليزي لفلسطين إبان الحرب العالمية الأولى، بل وقف بجواره وسانده حتى أنه باع لهم خطة السكك الحديدية بالقدس رغم أن ابنة شقيقه تعرضت للسجن على يد الإنجليز حتي تم تحريرها علي يد ميس فيشر الأسترالية الجنسية.


اقرأ أيضا:

عمرو واكد يتصدر جوجل بسبب ممثلة أفلام إباحية

الأولى صهيونية والثانية ممثلة إباحية.. ماذا بين عمرو واكد وميا خليفة؟

فضيحة جديدة.. فيديو يجمع عمرو واكد ونجمة أفلام إباحية


وعرض فيلم الآنسة فيشر وسرداب الدموع، في عرض أول عالمي بمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في 4 يناير 2020.


وجاء ذلك بعدما ظهر الممثل عمرو واكد في فيلم أجنبي مع نجمة الأفلام الإباحية مايا خليفة.

الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رسالة غزل من لاعب كرة قدم لممثلة أفلام إباحية

فضيحة جديدة.. فيديو يجمع عمرو واكد ونجمة أفلام إباحية

الأولى صهيونية والثانية ممثلة إباحية.. ماذا بين عمرو واكد وميا خليفة؟

أخبار الفن.. عمرو واكد مع نجمة أفلام إباحية.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. خطأ فادح في مسلسل البرنس

عمرو واكد يتصدر جوجل بسبب ممثلة أفلام إباحية

فيديوجراف.. لماذا ظهر عمرو واكد والممثلة الإباحية مايا خليفة؟

ترشيحاتنا

تأكيدا لانفراد "صدى البلد" .. رئيس الوزراء : لا حظر كاملا في العيد .. تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. عدم السماح بإقامة صلاة العيد

رقم خرافي.. تعرف على قيمة عقد بنشرقي مع الزمالك

تأجيل الثانوية العامة أسبوعين.. شوقي يكشف تفاصيل جديدة

لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور

مجلس الوزراء: فتح المولات والمحلات المختلفة على مدار الأسبوع بداية من 30 مايو.. فيديو

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دادة حواجبها مايكرو بيلدنج.. رجاء الجداوى تتعرض للانتقاد

شاهد الفرق .. 4 نجمات يلجأن إلى التجميل في رمضان

بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد