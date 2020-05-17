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رياضة

70 دقيقة.. بايرن ميونخ يتقدم بهدف ويونيون برلين يواصل التحفظ الدفاعي في الدوري الألماني ..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
إنتهت اول 70 دقيقة من مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين بتقدم البفاري بهدف نظيف في المواجهه التي تجمع بين الفريقين خلال الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.

وإنتهى الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونخ ويونيون برلين بتقدم البفاري بهدف نظيف.

وبدأ اللقاء بإستحواز كامل من بايرن ميونخ على مستوى خط الوسط دون  خطورة حقيقية.

وجاء أول تهديد في اللقاء بعد هجمة سريعة للبايرن من الجهة اليمنى تصل الى بافارد المتقدم ليرسل عرضية يبعدها دفاع ينيون بيرلين.

وأشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه اللاعب كريستوفر لينز مدافع ينيون بيرلين في الدقيقة الثانية عشر من زمن الشوط الأول.

وهدد البايرن مرى يونين برلين مرة أخرى بعد انطلاقة من ديفيز من الجهة اليسرى يمرر الى جنابري على حدود منطقة الجزاء الذي يسدد مباشرة كرة تصطدم بالدفاع وتخرج رمية تماس.

وأحرز مولر مهاجم الفريق البفاري هدفا في الدقيقة السابعة عشر لكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل بعدما تأكد من الفار.

وفي الدقيقة 40 جاء هدف التقدم للبايرن عن طريق ركلة جزاء سددها روبيرت ليفاندويسكي بكل هدوء في الزاوية اليمنى محرزا التقدم للفريق البافاري.

وأضاف حكم اللقاء ثلاث دقائق وأطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بتحفظ من فريق يونيون برلين حتى لا تزداد غلة الأهداف.

وجاءت أول كرة خطرة ليونيون برلين فب الدقيقة ٦١ بعد انطلاقة من ماريوس بتلر من الجهة اليسرى يلعب عرضية رائعة ابعدها نوير بصعوبة.

ثم سيطرة من بايرن ميونيخ في طوال الشوط الثاني ولكن بدون فرص حقيقية للتسجيل.


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