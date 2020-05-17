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فن

إنجي المقدم تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده.. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 08:10 م
انجي المقدم
انجي المقدم
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مصطفى كرم

هنأت الفنانة إنجي المقدم ، الفنان عادل إمام بعيد ميلادة الذي يوافق ال 17 من مايو كل عام.

ونشرت الفنانة انجي المقدم صورة لها مع عادل إمام عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة "انهاردة عيد ميلاد #الزعيم كل سنة وانت طيب ووسطينا ومنور حياتنا ربنا يديك الصحة وطول العمر تفضل على طول ممتعنا".

يذكر أن عدد كبير من النجوم و الفنانين والشخصيات العامة إحتفلوا  بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بالكلمات المؤثرة، متمنين له عمر مديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا و عبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لافلامه ومسلسلاته ومسرحياته.

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ويوافق يوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

وولد الزعيم في يوم 17 من شهر مايو في عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

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