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رياضة

بدء أعمال تجديد تراك نادي الشيخ زايد بعد موافقة وزير الشباب والرياضة

الأحد 17/مايو/2020 - 08:08 م
نادي الشيخ زايد
نادي الشيخ زايد
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عمرو ابوبكر
بدأت مرحلة التجهيز لعودة النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب وباء كورونا، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن امكانية عودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال يونيو المقبل، وفي هذا الإطار بدأت إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أعمال تطوير التراك في ملاعب كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار حملة "بنطور نادينا" التي بدأت منذ 4 شهور، وتوجت جهودها بتطوير التراك وتجهيز ملاعب كرة قدم والانتهاء من الفرع الجديد للنادي.

يذكر أن آخر أعمال التجديد ضمن الحملة، كانت داخل ملاعب امتداد النادي وشملت تجهيز ٦ ملاعب من أصل ١١ ملعبا داخل فرع النادى، وسبق ذلك إنشاء حمام السباحة الأولمبي بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، وتجديد حديقة الطفل.

من ناحيته وجه الكابتن فكري الهوارى رئيس مجلس الإدارة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة للدعم والاهتمام الذي يوليه لنادي الشيخ زايد، ووجه الشكر أيضا للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما وجه الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالنادي على الجهد المبذول لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تشمل كافة الجوانب الفنية والإدارية.

وقال رئيس نادي الشيخ زايد، إنه كان من المفترض افتتاح الفرع الجديد في شهر إبريل الماضي ولكن أزمة كورونا أجلت افتتاحه، مؤكدا أنه في حالة عودة النشاط الرياضي سنوجه دعوة لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لحضور الافتتاح وفق ضوابط وإجراءات يلتزم بها الجميع للحفاظ على صحة الجميع. 


ونوه الهوارى إلى أن أعمال التطوير التي أطلقها في إطار الحملة مستمرة لخدمة أعضاء النادي والعاملين فيه، مؤكدا أن باكورة العمل مستمرة من أجل تحقيق أقصى استفادة من الحملة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يقف داعما وراء عمليات التطوير التي تسير على قدم وساق في حقبة لم يشهدها النادي من قبل. 

ولفت الهوارى، إلى أن نادي الشيخ زايد مستعد تماما لعودة النشاط في اي وقت وينتظر اعلان العودة لتسير الأمور وفق طبيعتها المعهود، متمنيا القضاء على فيروس كورونا وخروج مصر من تلك الجائحة التي أثرت على العالم أجمع وتسببت في خسائر فادحة لاقتصاديات دول العالم.
بدء أعمال تجديد تراك نادي الشيخ زايد بعد موافقة وزير الشباب والرياضة
بدء أعمال تجديد تراك نادي الشيخ زايد بعد موافقة وزير الشباب والرياضة
بدء أعمال تجديد تراك نادي الشيخ زايد بعد موافقة وزير الشباب والرياضة
بدء أعمال تجديد تراك نادي الشيخ زايد بعد موافقة وزير الشباب والرياضة
بدء أعمال تجديد تراك نادي الشيخ زايد بعد موافقة وزير الشباب والرياضة
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