بدء أعمال تجديد تراك نادي الشيخ زايد بعد موافقة وزير الشباب والرياضة

بدأت مرحلة التجهيز لعودة النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب وباء كورونا، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن امكانية عودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال يونيو المقبل، وفي هذا الإطار بدأت إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أعمال تطوير التراك في ملاعب كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار حملة "بنطور نادينا" التي بدأت منذ 4 شهور، وتوجت جهودها بتطوير التراك وتجهيز ملاعب كرة قدم والانتهاء من الفرع الجديد للنادي.
يذكر أن آخر أعمال التجديد ضمن الحملة، كانت داخل ملاعب امتداد النادي وشملت تجهيز ٦ ملاعب من أصل ١١ ملعبا داخل فرع النادى، وسبق ذلك إنشاء حمام السباحة الأولمبي بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، وتجديد حديقة الطفل.
من ناحيته وجه الكابتن فكري الهوارى رئيس مجلس الإدارة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة للدعم والاهتمام الذي يوليه لنادي الشيخ زايد، ووجه الشكر أيضا للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما وجه الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالنادي على الجهد المبذول لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تشمل كافة الجوانب الفنية والإدارية.
وقال رئيس نادي الشيخ زايد، إنه كان من المفترض افتتاح الفرع الجديد في شهر إبريل الماضي ولكن أزمة كورونا أجلت افتتاحه، مؤكدا أنه في حالة عودة النشاط الرياضي سنوجه دعوة لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لحضور الافتتاح وفق ضوابط وإجراءات يلتزم بها الجميع للحفاظ على صحة الجميع.
ونوه الهوارى إلى أن أعمال التطوير التي أطلقها في إطار الحملة مستمرة لخدمة أعضاء النادي والعاملين فيه، مؤكدا أن باكورة العمل مستمرة من أجل تحقيق أقصى استفادة من الحملة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يقف داعما وراء عمليات التطوير التي تسير على قدم وساق في حقبة لم يشهدها النادي من قبل.
ولفت الهوارى، إلى أن نادي الشيخ زايد مستعد تماما لعودة النشاط في اي وقت وينتظر اعلان العودة لتسير الأمور وفق طبيعتها المعهود، متمنيا القضاء على فيروس كورونا وخروج مصر من تلك الجائحة التي أثرت على العالم أجمع وتسببت في خسائر فادحة لاقتصاديات دول العالم.