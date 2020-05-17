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لندن ترفض طلب زيارة سفيرها لسجينة بريطانية في إيران

الأحد 17/مايو/2020 - 08:13 م
السجينة البريطانية
السجينة البريطانية في ايران
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على صالح
رفضت وزارة الخارجية في بريطانيا مناشدة السجينة البريطانية نازانين زجاري راتكليف للسفير البريطاني لدى إيران زيارتها في عمل تضامني قبل أن تقرر طهران ما إذا كانت ستعيدها إلى السجن أم لا.


وقال محامو زجاري راتكليف لوزارة الخارجية، وفقا لـ "ذا جارديان"  إنه "من الضروري أن تظهر السفارة دعمها في وقت مرعب" حيث يجتاح العالم وباء كورونا .


وفي رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ، وصف المحامون موقف وزارة الخارجية بأنه صورة من "التقاعس والتردد الخجول".


وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2016، وكانت زجاري راتكليف في منزل والديها في طهران منذ مارس بعد تفشي جائحة الفيروس كورونا في السجون الإيرانية. 


وكانت تأمل في أن يكون إطلاق سراحها هو المرحلة الأولى، لكنها تخشى أن تعود إلى السجن لفترة غير محددة. 


واتصلت بمكتب المدعي العام في عطلة نهاية الأسبوع ، كما طالبت الحكومة، ولم تتلق أي أخبار عن مصيرها.


وفي الرسالة الموجهة إلى راب، أشار محامو زجاري راتكليف إلى أن سلفه ، جيريمي هانت ، قد منحها بشكل غير عادي الحماية الدبلوماسية في مارس 2019. 


ويسأل المحامون عما تنطوي عليه هذه الحماية إذا رفضت السفيرة ، روب ماكير ، طلبها لرؤيتها في منزلها. 


ومن المفهوم أن وزارة الخارجية تعتقد أن الزيارة ستكون غير مثمرة.

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