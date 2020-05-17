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رياضة

نادي النيل كلمة السر.. الصريطي يكشف سبب صداقته مع محمود الخطيب

الأحد 17/مايو/2020 - 08:39 م
الفنان سامح الصريطي
الفنان سامح الصريطي
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عمرو ابوبكر
كشف الفنان سامح الصريطي عن مزاملته لأسماء كبيرة في عالم كرة القدم المصرية على رأسهم محمود الخطيب اسطورة الكرة المصرية. 

وقال الصريطي في برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة  ON SPORT FM " ،كنا نتشارك مع مجموعة من الفنانين على لعب كرة القدم في نادي النيل، يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع. 

وأضاف: نجوم كرة القدم في هذا الوقت، كانوا يترددون علي نادي النيل، حيث لعبت بجوار العديد من النجوم مثل الخطيب وعلي أبوجريشة. 

وتابع الفنان سامح الصريطي : كنت أستمتع بمشاهدة الخطيب في الملعب، وأحيانا أسقط من الضحك مما يفعله في الفريق المنافس بمهاراته الكبيرة. 

وواصل:ربيع ياسين و حسام وإبراهيم حسن وميمي درويش وعدد كبير من النجوم كانوا يأتون للعب كرة القدم معنا في نادي النيل. 

وأكمل الفنان سامح الصريطي :بالنسبة للفنانين كان يتواجد معنا العديد من النجوم مثل عمرو دياب وإيمان البحر درويش وأحمد السقا ومحمد فؤاد وهاني شاكر. 

الفنان سامح الصريطي أشاد بنجاح برامج أذاعة ON SPORT FM وتفاعلها مع الشباب والقضايا الرياضية وذلك خلال استقبال الإعلامي محمد أبو الخير أذاعة ON SPORT FM  للفنان الكبير.
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