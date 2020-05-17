قدام عيني.. ميدو: الناس في البنك بيبدلوا الكمامات مع بعض

علق احمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، علي موقف شاهده امام أحد البنوك بشأن الكمامات .

















وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "يا جماعة الناس في البنك بيبدلوا الكمامات مع بعض!! ده قدام عيني النهارده واحد وهو خارج من البنك ادى الكمامة لصاحبه يخش بيها".









كان اتحاد بنوك مصر، قرر إلزام عملاء البنوك، والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن الاتحاد يوم الاثنين الماضي.









أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عن فرض حظر الحركة على المواطنين بداية من الساعة الخامسة مساء في فترة إجازة العيد من الأحد وحتى الجمعة، مؤكدا أن الحكومة حريصة علي الحد من الاختلاط خلال اجازة العيد.









وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه ستتم إذاعة صلاة العيد لإتاحة الفرصة للمواطنين لمشاهدتها والشعور بشعائر وروح عيد الفطر كواحدة من المظاهر المهمة للاحتفال بالعيد.