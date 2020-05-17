AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قصة موسى والخضر في السفينة.. علي جمعة يوضح العبرة

الأحد 17/مايو/2020 - 08:44 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا موسى والخضر ويوشع بن نون - عليهم السلام- ركبوا السفينة معًا، فرأى موسى الخضر يثقب لوحًا من ألواح السفينة، فقال له: "أنت تفسد ولا تنبي".

واستشهد «جمعة» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الأحد، بقوله - تعالى-: «َانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا»، ( سورة الكهف: الآية 71).

واستدل عضو هيئة كبار العلماء بقوله - سبحانه: « أن قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا  قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا»، ( سورة الكهف: الآيات 72، 73).


وأوضح المفتي السابق أن العبرة من هذه القصة أن الحقيقة لمطلقة تكون عند الله - تعالى- وأن الأعمال بالنيات وأن بواطن الأمور مهمة، فظاهرها هنا إن قسوة فباطنه الرحمة، وإن كان ظاهره خيانة فباطنه الوفاء، وإن كان ظاهره إفساد فباطنة إصلاح.

وتابع الدكتور على جمعةلذا يجب أن نتعلم من بواطن الأمور قبل أن نحيط بها خبرا، فالاحاطة مهمة للوصول إلي الحقيقة والحق، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: " كفي بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"، رواه أبو هريرة.  

وذكر عضو هيئة كبار العلماء أن الثلاثة ساروا معًا "موسى والخضر ويوشع – عليهم السلام-"، وكان يوشع يتعلم منهما، لافتًا "في هذا الموقف رسالة مهمة للشباب: «خلي ودانك أكبر من لسانك، اسمع وأتعلم وثقف نفسك بالمعلومات»، فيوشع لم يكن يتدخل في الحوار باعتراض أو موافقة، ولكنه كان يستمع ويتعلم فقط، قال – تعالى- « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»،  (سورة الإسراء:الآية 36).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. أفضل توقيت لتلاوة السورة أوصى به رسول الله

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب ؟.. علي جمعة: في هذه الحالة

فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان

هل سيدنا هارون أصبح نبيًا بفعل دعاء موسى عليه السلام؟.. علي جمعة يرد

عقاب فرعون ..على جمعة: الله أرسل له 9 آيات فلجأ بعدها إلى موسى

لم يكن حوتًا.. علي جمعة يكشف أسرار لقاء موسى مع الخضر

ترشيحاتنا

رصد أسطول من الكائنات الفضائية يحلق في سماء ولاية أمريكية

عودة الدوري.. مصدر يكشف 3 جهات تتحمل تكاليف فحص كورونا للاعبين

أعلى إصابات وحالات شفاء.. مصر تسجل رقما قياسيا منذ تفشي كورونا

الخطيب يطمئن على أسرة اللواء حسن مسعود

الفنان جمال سليمان: لو رجعت سوريا سيكون مصيري السجن

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر