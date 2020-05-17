قصة موسى والخضر في السفينة.. علي جمعة يوضح العبرة

قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا موسى والخضر ويوشع بن نون - عليهم السلام- ركبوا السفينة معًا، فرأى موسى الخضر يثقب لوحًا من ألواح السفينة، فقال له: "أنت تفسد ولا تنبي".





واستشهد « جمعة » خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الأحد، بقوله - تعالى- : «َانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا»، ( سورة الكهف: الآية 71).













وأوضح المفتي السابق أن العبرة من هذه القصة أن الحقيقة لمطلقة تكون عند الله - تعالى- وأن الأعمال بالنيات وأن بواطن الأمور مهمة، فظاهرها هنا إن قسوة فباطنه الرحمة، وإن كان ظاهره خيانة فباطنه الوفاء، وإن كان ظاهره إفساد فباطنة إصلاح.





وتابع الدكتور على جمعة لذا يجب أن نتعلم من بواطن الأمور قبل أن نحيط بها خبرا، فالاحاطة مهمة للوصول إلي الحقيقة والحق، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: " كفي بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"، رواه أبو هريرة.





وذكر عضو هيئة كبار العلماء أن الثلاثة ساروا معًا "موسى والخضر ويوشع – عليهم السلام-"، وكان يوشع يتعلم منهما، لافتًا "في هذا الموقف رسالة مهمة للشباب: «خلي ودانك أكبر من لسانك، اسمع وأتعلم وثقف نفسك بالمعلومات»، فيوشع لم يكن يتدخل في الحوار باعتراض أو موافقة، ولكنه كان يستمع ويتعلم فقط، قال – تعالى- « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»، (سورة الإسراء:الآية 36).





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