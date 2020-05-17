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اقتصاد

رئيس الغرف التجارية يشيد بتصريحات "مدبولي" بعودة الأنشطة في يونيو المقبل

الأحد 17/مايو/2020 - 09:19 م
الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي أكد فيها (أنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للعمل من جديد اعتبارا من منتصف شهر يونيه القادم وأنه لن يتم السماح لأى مواطن دخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين).

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان منتسبي الاتحاد علي مستوي الجمهورية ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الحكومة لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد خاصة في ظل رغبتهم الشديدة لإعادة الحياة الأنشطة التجارية المختلفة  في الفترة القادمة.


كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن اليوم أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر وتم التوافق على أنه من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس .

كانت الحكومة اعتمدت عددا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
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