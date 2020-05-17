رئيس الغرف التجارية يشيد بتصريحات "مدبولي" بعودة الأنشطة في يونيو المقبل

أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي أكد فيها (أنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للعمل من جديد اعتبارا من منتصف شهر يونيه القادم وأنه لن يتم السماح لأى مواطن دخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين).





وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان منتسبي الاتحاد علي مستوي الجمهورية ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الحكومة لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد خاصة في ظل رغبتهم الشديدة لإعادة الحياة الأنشطة التجارية المختلفة في الفترة القادمة.









عيد الفطر وتم التوافق على أنه من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا. كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن اليوم أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازةوتم التوافق على أنه من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.





عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس . وأشار رئيس الوزراء، إلى إن هدف الإجراءات الاحترازية خلالهو الوقاية من فرص انتشار الفيروس .



