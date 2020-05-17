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سيارات

السعودية تمنع تناول الشاي أثناء القيادة

الأحد 17/مايو/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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اماني نوار
تسعى كل إدارة مرور في كل دولة إلى توفير عوامل الامان والسلامة بما يناسبها ويتلائم مع المواطنين، وتختلف قوانين المرور بين دولة وأخرى من حيث الضوابط والمعايير .
 
وهناك الكثير  من القوانيين المرورية الغريبة حول العالم لا تبدو منطقية ولكنها تساهم في خفض نسبة الحوادث على الطرقات .

 فعلى سبيل المثال هناك جدل كبير في المملكة العربية السعودية حول عقوبة ومخالفة شرب المشروبات داخل السيارة

ولكن إدارة المرور السعودي حسمت الأمر بشأن شرب الشاي والماء أثناء القيادة واعتبرتها مخالفة مرورية.

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كما تعددت الاخطاء التي يرتكبها السائقون أثناء القيادة وكانت أبرزها هو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وعدم ترك مسافة الامان والسرعة الزائدة والانتقال المفاجئ من الحارة المرورية إلى أخرى ومن اهمها انشغال السائق بالأكل والشرب .

واعتبرت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية ان تناول الطعام أثنا القيادة يشتت الإنتباه خاصة على الطرق السريعة كما يقع الكثير من السائقين في بعض الأخطاء أثناء القيادة، التي جميعها تصب في خانة مخالفة قوانين السير وعدم المسؤولية.
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