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توك شو

المنافسة الشرسة.. زياد برجي يستقبل السقا بأغنيته الشهيرة شو حلو قبل.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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عادل نصار

استقبل المطرب زياد برجي، الفنان أحمد السقا بأغنيته الشهير شو حلو حبيبي شو حلو، خلال برنامج "اغلب السقا"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.

وصفق السقا، على أنغام أغنية زياد برجي، معبرا عن تقديره وفرحة بهذا الاستقبال الرائع.

ووجه برجي، حديثه للسقا، قائلا :"أنا مبسوط جدا أني موجود معاك في برنامج واحد"، ليرد عليه السقا، قائلا :"حبيبي ده شرف ليا أنا".

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

 

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

 

 

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