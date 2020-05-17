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جمال سليمان: الفنان أحمد ماهر اعترض على وجودى فى الدراما المصرية

الأحد 17/مايو/2020 - 09:28 م
جمال سليمان
جمال سليمان
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أسامة علي

قال الفنان السورى جمال سليمان، إن هناك بعض الفنانين والإعلاميين، كان رأيهم ضد وجود ممثل سورى فى عمل درامى مصرى.

جاء ذلك خلال استضافة جمال سليمان فى حلقة اليوم مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقال الفنان جمال سليمان، أنه كان هناك اعتراض كبير على وجوده فى مسلسل صعيدى، وكان الفنان أحمد ماهر أبرز المعترضين.

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وكشف جمال سليمان،أن الأغلبية من الفنانين والأعلاميين كانوا مرحبين به، معربا عن أمله فى مشاركة الفنان الكبير يحى الفخرانى فى عمل فنى.  

وختم جمال سليمان حديثه قائلا:، كنت برد على المعترضين على وجودى، أزاى الشعب السورى قبل أن يكون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيسة وقت الوحدة المصرية السورية، ويرفض البعض وجودى فى التمثيل.

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