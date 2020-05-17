ميريهان حسين ضيفة شرف فى حلقة اليوم من مسلسل رجالة البيت

نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها بصحبة الفنان اكرم حسنى والفنان احمد فهمى والفنان بيومى فؤاد والفنان الكبير لطفى لبيب من كواليس مسلسل " رجالة البيت " .
علقت الفنانة ميريهان حسين على الصورة قائلة : النهاردة هاكون ضيفة شرف حلقة مسلسل رجالة البيت .. 💚💚
اقرا ايضا :
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
تحمست تحمست جدًا جدًا الله بجد قلبيي هيطير من الفرحة والله
نجمه جميله و متميزه و دمك لذيذ
بجد فنانه هايله ومتالقه ربنا يوفقك
وكان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.