عميد إعلام الأزهر: فيروس كورونا رسالة تحثنا على العلم الراشد النافع

قال الدكتور غانم السعيد ، عميد كلية الإعلام، والمشرف على المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إن فيروس كورونا رسالة إصلاح للنفس من الله لتعود إلي فطرتها السلمية وجدةُ الصواب، وتأكيدًا لقوله - تعالى-: « وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ»، وقال أيضًا في سورة الإسراء: « وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا».









وأوضح « غانم » في حواره لـ «صدى البلد» أن هذا الفيروس رسالة تحثنا على العلم الراشد والنافع، إضافة إلى تقوى الله – سبحانه وتعالى-، قال - تعالى-: « وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ».





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وأضاف عميد إعلام الأزهر أنه يجب علينا أن نتبع كل الإجراءات الوقائية، فالدولة تجاهد وعلينا كمواطنين أن نساهم في ذلك، لافتًا: أشعر بالحزن عندما أرى الناس "واخدة الأمر بالبركة وهناك من يتصرف وكأنه لم يسمع عن كورونا"، والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي: "اعقلها وتوكل".









وتابع المشرف العام على المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه بدون الإجراءات الاحترازية يعرض الإنسان نفسه والمجتمع بأكمله للخطر، وفي ظل هذا لا نملك إلا الدعاء والاهتمام بالبحث العلمي النافع.









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