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بين الناس

انقطاع الخدمة بسبب كسر ماسورة.. توفير سيارات مياه صالحة للشرب لهذه المناطق

الأحد 17/مايو/2020 - 10:31 م
شركة المياة والصرف
شركة المياة والصرف الصحى
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مريم عزت
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجىء بخط الصرف الصحى قطر 800 مم بشارع أبوبكر الصديق – بسبب أعمال إنشاءات الكبارى الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (ميدان المحكمة - الميرلاند - الألف مسكن - ابن الحكم - شارع سليم - شارع طومان - مساكن الحلمية - ترعة الجبل ) فانه تتوافر سيارات مياه لتغذية تلك المناطق حتى إعادة تشغيل الخدمة.

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أعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن. 

 قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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