انقطاع الخدمة بسبب كسر ماسورة.. توفير سيارات مياه صالحة للشرب لهذه المناطق

الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (ميدان المحكمة - الميرلاند - الألف مسكن - ابن الحكم - شارع سليم - شارع طومان - مساكن الحلمية - ترعة الجبل ) فانه تتوافر سيارات مياه لتغذية تلك المناطق حتى إعادة تشغيل الخدمة. تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجىء بخط الصرف الصحى قطر 800 مم بشارع أبوبكر الصديق – بسبب أعمال إنشاءات الكبارى





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أعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن.



