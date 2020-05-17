أخبار النادي الأهلي.. بشرى سارة من الكاف.. وفشل مفاوضات حسام حسن

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صرف كل المستحقات المالية الخاصة بـ أندية مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.









أكد حسام حسن نجم فريق سموحة أنه تلقى عرضا خلال الفترة الماضية من أحد الأندية الأمريكية، مشددا على أن فرج عامر رئيس النادي أخبره بالأمر، لكن لم تتم الموافقة عليه.











