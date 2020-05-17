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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. بشرى سارة من الكاف.. وفشل مفاوضات حسام حسن

الأحد 17/مايو/2020 - 10:12 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صرف كل المستحقات المالية الخاصة بـ أندية مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.


أكد حسام حسن نجم فريق سموحة أنه تلقى عرضا خلال الفترة الماضية من أحد الأندية الأمريكية، مشددا على أن فرج عامر رئيس النادي أخبره بالأمر، لكن لم تتم الموافقة عليه. 



أكد مجلس إدارة إدارة الأهلي أنه يؤمن مركزه المالي حتي الأول من شهر يوليو المقبل ولديه من السيولة المالية ما يكفي لسداد مستحقات لاعبيه ومدربيه والعمال والموظفين وكل قطاعات النادي حتى هذا التوقيت.
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