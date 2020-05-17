الزعيم عن الاحتفاء بعيد ميلاده الـ 80: فرحان بحفاوة الجمهور..فيديو

عن سعادته الكبيرة بالحفاوة البالغة من الجمهور المصرى والعربى بذكرى عيد ميلاده الـ 80، قائلًا: " فرحان أووى وأشكر الجمهور وكل حاجة حلوة في بلدنا".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام ، الـ80.





ولد الزعيم في يوم 17 من شهر مايو في عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.





وأضاف : "الفن والأدب لهم قيمة عظيمة في مجتمعنا، وهو خطر على الإرهابيين ولذا يحاربونه.. أنا مش هخاف منهم.. ودايما مع الحق وبلدى.