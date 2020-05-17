الزعيم عن الاحتفاء بعيد ميلاده الـ 80: فرحان بحفاوة الجمهور..فيديو

أعرب "الزعيم" الفنان عادل إمام عن سعادته الكبيرة بالحفاوة البالغة من الجمهور المصرى والعربى بذكرى عيد ميلاده الـ 80، قائلًا: " فرحان أووى وأشكر الجمهور وكل حاجة حلوة في بلدنا".
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصري، مازحًا: " يعنى انا اللى هحل الأزمة دى يا وائل... ياريت.. إننى اطبق العزل المنزلى".
وأضاف : "الفن والأدب لهم قيمة عظيمة في مجتمعنا، وهو خطر على الإرهابيين ولذا يحاربونه.. أنا مش هخاف منهم.. ودايما مع الحق وبلدى.