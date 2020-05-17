وفاة سائق وإصابة 9 عاملين بمترو الأنفاق بسبب كورونا

كلف اللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية الأنفاق ، بإجراء مسح لعدد من سائقي الخط الثانى لمترو الأنفاق بعد وفاة سائق جراء إصابته بفيروس كورونا.





وقالت مصادر بالهيئة لـ"صدى البلد"، إن السائق المتوفي يدعى "محمد فوزري"، وتوفي الخميس الماضي بعد ظهور الأعراض عليه أثناء عمله، مؤكدًا أن السائق كان يعاني من أمراض مزمنة، وتُوفي قبل تلقي العلاج.





وأضافت المصادر، أن الهيئة بأمر السائقين بشكل دوري باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وحتي الآن لم يتم اكتشاف سبب عدوي السائق المتوفي.







