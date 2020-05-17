مياه الدقهلية تضع بوابات تعقيم إلكترونية بديوان عام الشركة

مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. أكد المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة؛ بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار









وأشار في تصريحات له قبل قليل، إلى تركيب 3 بوبات إلكترونية للتعقيم بديوان عام الشركة، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على الشركة.





وكخطوة تجريبية تمهيدًا لتعميمها على باقي مناطق الشركة في حالة ثبوت فعاليتها، ويذكر أن تلك البوابات تعمل بشكل آلي وتقوم بتعقيم جميع الأجسام التى تمر من خلالها عن طريق رشاشات مزودة بمعقمات آمنة تمامًا سواء على الجسم أو الملابس.





فيروس كورونا؛ حيث يتم يوميًا قياس درجة حرارة جميع المترددين على ديوان عام الشركة. ويأتي هذا ضمن حزمة إجراءات إتخذتها الشركة منذ اليوم الأول لمجابهة انتشار؛ حيث يتم يوميًا قياس درجة حرارة جميع المترددين على ديوان عام الشركة.



