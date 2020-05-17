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سيارات

كيف تتغلب على فوبيا الأنفاق أثناء القيادة

الأحد 17/مايو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
بعض قائدي السيارات ينتابهم شعور بالخوف  والقلق عند دخول الأنفاق، والسبب هو الصوت المتضخم واختلاف شكل الإضاءة عن الخارج .


ونصح بعض خبراء نادي السيارات الألماني أصحاب السيارات أن يتنفسوا بشكل صحيح ومحاولة اجراء محادثة هادئة مع الراكب الامامي وذلك من اجل الوصول إلى مرحلة معينة من الاسترخاء .


كما أكد بعض الخبراء على أهمية تشغيل الضوء المنخفض للسيارة وخلع النظارة الشمسية في وضح النهار مع تجنب المناورات الخطأ قدر المستطاع للحفاظ على مسافة لتفادي المخاطر لا تقل عن 5 أمتار .


وشدد الخبراء في النادي الألماني على أن الأشخاص الذين لديهم فوبيا الخوف والتوتر عند القيادة إذا كانوا يتعرضون إلى العرق الشديد أو ضيق في التنفس يجب عليهم أن يبتعدوا تماما عن سلك الأنفاق كما يجب استشارة الطبيب بسرعة .


ونصح الخبراء الاشخاص الذين لديهم فوبيا من الانفاق أن يتجنبوا ايضا دخولها إذا كان لديهم بديل أو يسلكوا طريقا اخر يمكن أن يجدوه على الـGPS تجنبا لأي مشاكل يمكن أن تحدث لقائد السيارة.

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