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رياضة

شاهد.. عادل إمام يطرد جمال الغندور من مباراة اعتزال نجم الزمالك

الأحد 17/مايو/2020 - 10:47 م
عادل امام وجمال الغندور
عادل امام وجمال الغندور
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يسرى غازى
شهدت مباراة مهرجان اعتزال أشرف قاسم نجم نادى الزمالك السابق قيام الفنان عادل إمام بطرد جمال الغندور حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وشارك الزعيم عادل إمام فى مهرجان اعتزال أشرف قاسم وتلقي عقب إطلاق ضربة البداية البطاقة الصفراء من جمال الغندور حكم المباراة حينها واعترض الزعيم على نيله إنذارا وقام فى لقطة طريفة بإخراج البطاقة الحمراء و إشهارها في وجه حكم اللقاء ثم ودع أشرف قاسم فى الملعب وخرج بعدما احتضن الغندور الكبير.
 
ويوافق يوم 17 مايو من كل عام ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

واحتفل العديد من الفنانين بعيد ميلاد الفنان القدير عادل إمام عبر السوشيال ميديا هنأوه بكثير من الكلمات المؤثرة وتفاعل معهم رواد السوشيال ميديا.

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