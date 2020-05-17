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رياضة

مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ كهربا ..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 10:49 م
كهربا
كهربا
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حسن العمدة
وجه اسامة عرابي نجم ومدرب الأهلي السابق، نصيحة لـ محمود عبدالمنعم "كهربا" مع القلعة الحمراء.

وقال "عرابي"، عبر "أون تايم"، إنه أول شخص طالب بعودة كهربا للنادي الاهلي مرة أخري عندما كان في المنتخب الأولمبي وقتها.

وتابع "قضيت عامين مع كهربا واعرف جيدا إمكانياته الفنية والتهديفية".

وشدد عرابي على أن المشكلة التي تواجه كهربا هي أن ذهنه خارج الملعب، وأتمني له أن يركز داخل الملعب أكثر.

واختتم أسامة عرابي، تصريحاته، بأن هذه المشكلة كانت سبب فشل العديد من اللاعبين وكانوا أفضل من كهربا، فاللاعب ليس مقومات فنية فقط ومحمد صلاح مثال على ذلك، وهذا ما ميزه عن لاعبين مصريين كثيرين.
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