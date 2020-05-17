بنك الطعام المصري يشارك في توفير الوجبات الغذائية للعالقين بالعزل الصحي

أعلن بنك الطعام المصري مشاركته في توفير الوجبات الغذائية للعالقين العائدين لمصر خلال فترة وجودهم بالعزل الصحي بالمدن الجامعية بثماني محافظات وهي القاهرة، حلوان، عين شمس، الغردقة، بنها، بني سويف، السادات، المنوفية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 9 مايو إلى 5 يونيو القادم، بإجمالي عدد وجبات 116.423 وجبة.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذ لبنك الطعام "يمر العالم أجمع بظروف استثنائية تتطلب مضاعفة جهود التضامن والتكافل، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهو ما دعانا في بنك الطعام المصري لتكثيف جهودنا في توفير احتياجات كافة الأسر المصرية المستحقة والتي تحتاج الي الطعام الأساسي، لنكون لهم سند وعون في هذه المحنة، وكان من الضروري ألا نتأخر عن دعم أهالينا من المصريين العالقين لقادمين من الخارج والذين يتم عزلهم فور وصولهم الي مصر بالمدن الجامعية ونزل الشباب، لنواصل دورنا في الإغاثة."

وأضاف محسن "تم التنسيق بخصوص هذه المهمة وبدأ بنك الطعام المصري بتوزيع الوجبات منذ يوم 9 مايو بعد الاطلاع على كشوفات تشمل عدد العالقين ومواعيد وصولهم الي مصر بالإضافة الي الدول القادمين منها."

ويهتم بنك الطعام المصري بتوفير وجبات متنوعة وصحية ومتكاملة العناصر الغذائية، يتم إعدادها وتعبئتها وتغليفها بإشراف من إدارة الجودة بالبنك وبتطبيق أسس الصحة العامة.

وكان بنك الطعام المصري قد أطلق مبادرة "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، في وقت مبكر نهاية مارس الماضي، لتساند جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب هذا الفيروس، واستمرارًا للدور الريادي الذي يقوم به في توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، وإيمانًا منه بحق كل إنسان في توفير احتياجه من الغذاء الكافي، فبنك الطعام المصري اول من تعاون مع الجمعيات الخيرية في كل محافظات مصر.