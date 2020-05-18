AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لماذا غرم مجلس الدولة السكة الحديد ٢٣ الف جنية ؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:04 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
أصدرت الجمعية الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتواها بتغريم الهيئة القومية لسكك حديد مصر لخروج احد القطارات عن القضبان وتسببه تلفيات للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

 وقدرت الجمعية العمومية الغرامة مبلغ قدره 23 ألفًا و194 جنيها، مضافة إليه قيمة ضريبة القيمة المضافة، وقالت إنه بتاريخ 30 يونيو 2019، خرج القطار رقم (3285) عن القضبان أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.


وتسبب في تلفيات بممتلكات الهيئة تمثلت فى إتلاف إشارات مرور وأسوار حديد ودورة خرسانةوأرضيات إنترلوك حول سور المفروزة، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (1145) لسنة 2019 إداري الميناء فى تاريخ الواقعة.

واوضحت الجمعية أنه لما كان القطار الذى أحدث تلك التلفيات فى حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك، وإذ قعدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن إقامة الدليل على خلاف ذلك، فمن ثم تضحى الهيئة مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتى قُدّرت بمبلغ 23 ألفًا و194 جنيها وقرشين، مضافة إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يلزم السياحة بدفع 49 ألف جنيه لسكك حديد مصر

براءة مسئولين سابقين بالسكة الحديد من مخالفات بمناقصة توريد قضبان حديد

تعويضا لانحراف قطار عن مساره.. مجلس الدولة يلزم السكة الحديد بسداد 23 ألف جنيه لـ ميناء الإسكندرية

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. بشرى سارة من الكاف.. وفشل مفاوضات حسام حسن

أعلى إصابات وحالات شفاء.. مصر تسجل رقما قياسيا منذ تفشي كورونا

بادر بالتسجيل.. تفاصيل كاملة وأسعار وطرق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

مجلس الوزراء: إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي لأول مرة

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 : العملي 27 يونيو .. والنظري 25 يوليو

نهر إسرائيلي يتحول إلى دم .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا