لماذا غرم مجلس الدولة السكة الحديد ٢٣ الف جنية ؟

أصدرت الجمعية الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتواها بتغريم الهيئة القومية لسكك حديد مصر لخروج احد القطارات عن القضبان وتسببه تلفيات للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.





وقدرت الجمعية العمومية الغرامة مبلغ قدره 23 ألفًا و194 جنيها، مضافة إليه قيمة ضريبة القيمة المضافة، وقالت إنه بتاريخ 30 يونيو 2019، خرج القطار رقم (3285) عن القضبان أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.





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وتسبب في تلفيات بممتلكات الهيئة تمثلت فى إتلاف إشارات مرور وأسوار حديد ودورة خرسانةوأرضيات إنترلوك حول سور المفروزة، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (1145) لسنة 2019 إداري الميناء فى تاريخ الواقعة.



