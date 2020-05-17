رئيس استئناف القاهرة يعلن خطة عودة العمل بالمحاكم بعد عيد الفطر.. فيديو

أعلن المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بالمحاكم الاستئناف والنقض خلال الفترة المقبلة وبعد عيد الفطر المبارك.

وقال بدري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، إن الكمامة إلزامية للدخول للجميع، مضيفا أنه سيتم العمل 4 أيام خلال شهر يونيو و6 أيام خلال شهر يوليو وأغسطس بالمحاكم.

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة، "منقدرش نقول هنرجع بكامل القوة والطاقة وكل الدوائر هتشتغل مع تنظيم معين، وهيتم تنظيف كافة قاعات الجلسات بشكل يومي، والأمن ينظم الدخول، والدخول سيكون بأعداد قليلة والحضور للمتهم ومحامية فقط".

وتابع لدينا أكثر من 10 آلاتف قضية جنائية مؤجلة، مؤكدا أن هناك عدة ألف من قضايا المدني والأسرة موجلة بسبب فيروس كورونا المستجد.