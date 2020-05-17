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التنمية الصناعية: 30% زيادة مستهدفة فى معدل نمو أعمال البنك

الأحد 17/مايو/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة في بنك التنمية الصناعية، إن حجم تمويل المشروعات الصغيرة بلغ 4 مليارات جنيه بمعدل نمو يصل إلى 32%، وأغلب هذه المشروعات صناعية، ونسبة الانتظام في تسديد القروض تصل إلى 99.4%، وهذا بسبب تسهيل الإجراءات، وإبرام 10 اتفاقيات لتمويل المشروعات.

 

وتابع "جلال"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك يعمل على تقنين وحدات شق الثعبان بالتعاون مع محافظة القاهرة، لافتًا إلى دعم صناعة الرخام يغني عن الاستيراد بصورة كبيرة.

 

ولفت إلى أن البنك المركزي يعطى أولويات في دعم المشروعات الاستهلاكية والطبية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة يستحوذ على 60% من تمويلات بنك التنمية الصناعية، وهناك الكثير من المشروعات الخدمية والتجارية.

 

ولفت إلى أن البنك خلال آخر 10 سنوات تم إعادة هيكلته، ويعمل حاليًا على المنافسة بصورة كبيرة، بعدما كان يحاول أن يتواجد في السوق خلال الفترة السابقة، ونعمل على زيادة معدل النمو في أعمال البنك 30% خلال الفترة المقبلة.

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