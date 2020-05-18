AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 2 طن سكر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:05 ص
سكر
سكر
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن بدون ترخيص للتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,630 طن "سكر حر - أرز أبيض – 1020 عبوة "زيت طعام ") بقصد رفع أسعارها. 


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط 20 طن كلور قبل بيعها في السوق السوداء

التموين تشن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. فيديو

ضبط 3 أطنان سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط 5 أطنان أسماك مملحة فاسدة فى حملات امنية

مصادرة 2450 عبوة كحول.. ضبط مالك محل مستلزمات طبية بالإسكندرية

شاهد .. الداخلية تستهدف محتكري السلع الغذائية والفاسدة بالمحافظات

ترشيحاتنا

الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة

مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق لانتقاده قرارا تسبب في وفاة موظفة

هل وفاة السفير الصيني في إسرائيل جنائية أم طبيعية؟

اقتحام مسجد وسرقة محتوياته وتدنيس مصاحفه في السعودية.. فيديو

ظهور أجسام غريبة في سماء البرازيل .. فيديو

نشرة السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس بصحبة عادل إمام.. محمد زيدان يحتفل بعيد زواجه.. جوهرة تشعل تيك توك برقصها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور