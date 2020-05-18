ضبط 2 طن سكر قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن بدون ترخيص للتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,630 طن "سكر حر - أرز أبيض – 1020 عبوة "زيت طعام ") بقصد رفع أسعارها.







