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توك شو

التابوت.. قصة رقصة أفريقية غزت العالم.. شاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 11:54 م
رقصة التابوت
رقصة التابوت
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية الحدث» فيديو جراف عن القصة الحقيقية للرقصة الأفريقية التي غزت العالم الشهيرة بـ ر«قصة التابوت».

وأوضح الفيديو أن رقصة التابوت أسسها بنجامين أيدو بدولة غانا، حيث تقددم الفرقة رقصات استعراضية في الجنازات لمساعدة أسرة المتوفي على تجاوز حزنهم.

وأشار الفيديو إلى أن الرقصة تصاحبها الموسيقى الشعبية للبلاد بينما يختار أخرون سماع الانجيل، وقد يستغرق الحفل ثلاثة أيام أو أكثر وتصل تكلفة بما يعادل 35 ألف جنيها مصريا.

ويعتقد الغانيون أن التابوت لابد أن يعبر عن مهنة المتوفى حتى تتمكن الروح من مواصلة العمل إلى أن تبعث من جديد.

ويعتبرون هذا تكريم لأحبائهم وإرسالهم إلى مثواهم الأخير لينعموا بالراحة الأبدية والسلام حسب معتقداتهم .

تعود نشأة هذه الطقوس إلى أقلية غانية ورثتها عن معتقدات إثيوبية في القرن الـ 16.
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